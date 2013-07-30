Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оливер Тхичосен - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Оливер
    Фамилия Тхичосен
    Команда Нордшелланд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 января 1993 (30 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нордшелланд 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2013 1' -38' Зенит (Санкт-Петербург) 5:0 Нордшелланд (Фарум)
    37'
    30.07.2013 1' -82' Нордшелланд (Фарум) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    • Читайте нас: 
    11