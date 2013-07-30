Оливер Тхичосен - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Тхичосен
|Команда
|Нордшелланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 января 1993 (30 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Тхичосен
|Команда
|Нордшелланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 января 1993 (30 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нордшелланд
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2013
|1' -38'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|5:0
|Нордшелланд (Фарум)
|37'
|30.07.2013
|1' -82'
|Нордшелланд (Фарум)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)