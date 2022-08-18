Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бассел Жради - статистика

    #93 | Полузащитник
    Имя Бассел
    Фамилия Жради
    Команда Аполлон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 июля 1993 (29 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 57' -121' Олимпиакос (Пирей) 2:1
    (3:1)п    		 Аполлон (Лимассол)
    18.08.2022 Был в запасе Аполлон (Лимассол) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    • Читайте нас: 
    11