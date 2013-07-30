Николай Йоханнесен - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Йоханнесен
|Команда
|Нордшелланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Йоханнесен
|Команда
|Нордшелланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нордшелланд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2013
|57' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|5:0
|Нордшелланд (Фарум)
|30.07.2013
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)