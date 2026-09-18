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Кипр. Первый дивизион
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АЕК
Майк ван дер Хоорн
Статистика
€ 750 тыс
Майк ван дер Хоорн - статистика
АЕК
31 октября 1992 (33)
#3 | Защитник
190 см
Нидерланды
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония 29-го мая
1 : 2
18.09.2026
АЕК
1' - 77'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕК
0 : 1
13.09.2026
Пафос
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
45' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕК
3 : 1
29.08.2026
АПОЭЛ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
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Лига чемпионов 2013/2014
Команда
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0
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Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
0 : 1
23.07.2026
Бейтар
1' - 75'
75'
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