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    Диого Фигейраш - статистика

    #90 | Защитник
    Имя Диого
    Фамилия Фигейраш
    Команда Фамаликан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июля 1991 (31 год)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брага 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2018 1' -90' Брага (Брага) 2:2 Заря (Луганск)
    09.08.2018 Был в запасе Заря (Луганск) 1:1 Брага (Брага)
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