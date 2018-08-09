Диого Фигейраш - статистика
#90 | Защитник
|Имя
|Диого
|Фамилия
|Фигейраш
|Команда
|Фамаликан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июля 1991 (31 год)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Диого
|Фамилия
|Фигейраш
|Команда
|Фамаликан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июля 1991 (31 год)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брага
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|1' -90'
|Брага (Брага)
|2:2
|Заря (Луганск)
|09.08.2018
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:1
|Брага (Брага)