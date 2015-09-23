Кирилл Волчков - статистика
#86 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Волчков
|Команда
|Кубань (ЛФЛ)
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|69
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Волчков
|Команда
|Кубань (ЛФЛ)
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань (ЛФЛ)
|1
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2015
|77' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|85' 86'