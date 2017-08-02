Вандер - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Вандер
|Фамилия
|Виейра
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1988 (34 года)
|Рост
|173
|Имя
|Вандер
|Фамилия
|Виейра
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1988 (34 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2017
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|15.08.2017
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:0
|Славия (Прага)
|02.08.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|4:0
|Вииторул (Констанца)