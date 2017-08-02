Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вандер - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Вандер
    Фамилия Виейра
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 октября 1988 (34 года)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2017 Был в запасе Славия (Прага) 0:0 АПОЭЛ (Никосия)
    15.08.2017 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 2:0 Славия (Прага)
    02.08.2017 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 4:0 Вииторул (Констанца)
    • Читайте нас: 
    11