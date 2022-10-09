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    Виктор Коваленко - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Виктор
    Фамилия Коваленко
    Команда Специя
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 182
    Вес 75
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2023 67' - 90' Специя 2:1 Интер Италия. Серия А, 26 тур
    05.03.2023 75' - 90' Специя 0:0 Верона Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 90' - 90' Удинезе 2:2 Специя Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе Специя 0:2 Ювентус Италия. Серия А, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Специя 13 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2023 67' -90' Специя (Ла Специя) 2:1 Интер (Милан)
    05.03.2023 75' -90' Специя (Ла Специя) 0:0 Верона (Верона)
    26.02.2023 90' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Специя (Ла Специя)
    19.02.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:2 Ювентус (Турин)
    27.01.2023 1' -18' Болонья (Болонья) 2:0 Специя (Ла Специя)
    22.01.2023 55' -90' Специя (Ла Специя) 0:2 Рома (Рим)
    15.01.2023 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Специя (Ла Специя)
    08.01.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:0 Лечче (Лечче)
    04.01.2023 78' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    09.10.2022 1' -60' Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    17.09.2022 1' -71' Специя (Ла Специя) 2:1 Сампдория (Генуя)
    59'
    10.09.2022 62' -90' Наполи (Неаполь) 1:0 Специя (Ла Специя)
    04.09.2022 1' -64' Специя (Ла Специя) 2:2 Болонья (Болонья)
    31.08.2022 1' -60' Ювентус (Турин) 2:0 Специя (Ла Специя)
    27.08.2022 58' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    20.08.2022 79' -90' Интер (Милан) 3:0 Специя (Ла Специя)
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