Виктор Коваленко - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Коваленко
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Коваленко
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|67' - 90'
|Специя
|2:1
|Интер
|Италия. Серия А, 26 тур
|05.03.2023
|75' - 90'
|Специя
|0:0
|Верона
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|90' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Специя
|0:2
|Ювентус
|Италия. Серия А, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Специя
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|67' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Интер (Милан)
|05.03.2023
|75' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Верона (Верона)
|26.02.2023
|90' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|27.01.2023
|1' -18'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|22.01.2023
|55' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Рома (Рим)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Специя (Ла Специя)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|04.01.2023
|78' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|09.10.2022
|1' -60'
|Монца (Монца)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|17.09.2022
|1' -71'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|59'
|10.09.2022
|62' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Специя (Ла Специя)
|04.09.2022
|1' -64'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|31.08.2022
|1' -60'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|27.08.2022
|58' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.08.2022
|79' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Специя (Ла Специя)