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    Винсент Симон - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Винсент
    Фамилия Симон
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 165
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таити 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.06.2013 1' -90' Уругвай 8:0 Таити
    20.06.2013 Был в запасе Испания 10:0 Таити
    17.06.2013 1' -78' Таити 1:6 Нигерия
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