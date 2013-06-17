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    Хавьер Самин - статистика

    Вратарь
    Имя Хавьер
    Фамилия Самин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 января 1978 (45 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таити 1 -6 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.06.2013 Был в запасе Уругвай 8:0 Таити
    20.06.2013 Был в запасе Испания 10:0 Таити
    17.06.2013 1' -90' Таити 1:6 Нигерия
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