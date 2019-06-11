Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Греция. Суперлига 2018/2019 Греция. Суперлига 2017/2018 Греция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013