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    Эргис Каце - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Эргис
    Фамилия Каце
    Состав Без клуба
    Родной город Корча
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 июля 1993 (29 лет)
    Рост 163
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Албания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.2019 1' -90' Албания 2:0 Молдавия
    08.06.2019 Был в запасе Исландия 1:0 Албания
    22.03.2019 Был в запасе Албания 0:2 Турция
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