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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Албания - Молдова
Албания - Молдова: обзор матча 11 июня 2019
Албания
11.06.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 4 тур
2 : 0
Завершен
Молдова
66'
С. Цикалеши
90+3'
Ю. Рамадани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Молдова
Желтая карточка
Ю. Рамадани
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Ю. Рамадани
Пас отдал
М. Узуни
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
С. Цикалеши
Пас отдал
О. Роши
66'
Замена
О. Роши
️️️️
Э. Леньяни
59'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
А. Садику
58'
Начало матча
Статистика матча Албания - Молдова
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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