Давид Нильссон - статистика
#91 | Вратарь
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Нильссон
|Команда
|Норрчепинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 января 1991 (32 года)
|Рост
|190
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€ 300
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|Имя
|Давид
|Фамилия
|Нильссон
|Команда
|Норрчепинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 января 1991 (32 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2015
|1' -90'
|Белоруссия
|0:0
|Северная Македония
|09.10.2015
|Был в запасе
|Северная Македония
|0:2
|Украина