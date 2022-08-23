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    Калум Чамберс - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Калум
    Фамилия Чамберс
    Команда Астон Вилла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 января 1995 (28 лет)
    Рост 182
    Вес 66
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 60' - 90' Астон Вилла 1:0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 26 тур
    25.02.2023 Был в запасе Эвертон 0:2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Астон Вилла 2:4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Манчестер Сити 3:1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астон Вилла 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    23.08.2022 1' -90' Болтон (Болтон) 1:4 Астон Вилла (Бирмингем)
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