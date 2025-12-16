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Кардифф
Калум Чамберс
Статистика
€ 900 тыс
Калум Чамберс - статистика
Кардифф
20 января 1995 (31)
#12 | Защитник
182 см | 66 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Кардифф
4
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Кардифф
1 : 3
16.12.2025
Челси
1' - 90'
27'
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Рексхэм
1 : 2
28.10.2025
Кардифф
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
1 : 2
23.09.2025
Кардифф
1' - 90'
30'
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Кардифф
3 : 0
26.08.2025
Челтенхэм
1' - 90'
32'
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