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    Владислав Краев - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Владислав
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Краев
    Команда Металлист
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 166
    Вес 58
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 4 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 1' -90' Металлист (Харьков) 1:4 Динамо (Киев)
    07.05.2016 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Металлист (Харьков)
    30.04.2016 1' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Олимпик (Донецк)
    75'
    23.04.2016 86' -90' Сталь (Каменское) 0:0 Металлист (Харьков)
    90'
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