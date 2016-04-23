Владислав Краев - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Краев
|Команда
|Металлист
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|166
|Вес
|58
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Краев
|Команда
|Металлист
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|166
|Вес
|58
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:4
|Динамо (Киев)
|07.05.2016
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|30.04.2016
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Олимпик (Донецк)
|75'
|23.04.2016
|86' -90'
|Сталь (Каменское)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|90'