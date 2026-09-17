Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вадим Аверкиев - статистика

Орел
1 июня 1997 (29), Ливны
#57 | Вратарь
190 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Орел
0 : 2
17.09.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Авангард
3 : 2
05.09.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Волна
1 : 0
30.08.2026
Орел
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орел
18
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Орел
0 : 2
17.09.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Авангард
3 : 2
05.09.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Волна
1 : 0
30.08.2026
Орел
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Орел
0 : 2
22.08.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Ротор-2
0 : 0
15.08.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Орел
2 : 1
08.08.2026
Квант
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
0 : 4
25.07.2026
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Строгино
2 : 3
13.06.2026
Орел
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Шумбрат
2 : 0
31.05.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Орел
1 : 5
23.05.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Орел
1 : 0
16.05.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Орел
0 : 2
08.05.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Рязань
1 : 1
01.05.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Орел
0 : 0
25.04.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Квант
1 : 5
18.04.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Орел
1 : 1
11.04.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Сатурн
4 : 3
04.04.2026
Орел
Был в запасе
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+