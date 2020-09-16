Вадим Аверкиев - статистика
#57 | Вратарь
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Аверкиев
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|72
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Аверкиев
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.09.2020
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:4
|Рубин (Казань)