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    Донерворн Дэниелс - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Донерворн
    Фамилия Дэниелс
    Команда Уиган Атлетик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 186
    Вес 91
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лутон Таун 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.02.2020 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 0:1 Кардифф (Кардифф)
    01.02.2020 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    14'
    28.01.2020 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 3:2 Дерби Каунти (Дерби)
    74'
    19.01.2020 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Лутон Таун (Лутон)
    11.01.2020 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
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