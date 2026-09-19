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Англия. Вторая лига
Команды
Олдхэм
Донерворн Дэниелс
Статистика
€ 75 тыс
Донерворн Дэниелс - статистика
Олдхэм
24 ноября 1993 (32)
#5 | Защитник
186 см | 91 кг
Монтсеррат | Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Рочдейл
2 : 0
19.09.2026
Олдхэм
1' - 66'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Олдхэм
1 : 2
12.09.2026
Честерфилд
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Транмер
2 : 0
05.09.2026
Олдхэм
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Флитвуд
1 : 1
01.09.2026
Олдхэм
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 3 тур
Олдхэм
3 : 0
29.08.2026
Суиндон Таун
1' - 68'
68'
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Команда
И
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П
Ж
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Уолсолл
1
0
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 2 раунд
Уолсолл
0 : 4
30.11.2024
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Кубок, 1 раунд
Уолсолл
2 : 1
02.11.2024
Болтон
78' - 90'
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