Донерворн Дэниелс - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Донерворн
|Фамилия
|Дэниелс
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|91
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Донерворн
|Фамилия
|Дэниелс
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|91
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лутон Таун
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.02.2020
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|0:1
|Кардифф (Кардифф)
|01.02.2020
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|14'
|28.01.2020
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|3:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|74'
|19.01.2020
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Лутон Таун (Лутон)
|11.01.2020
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)