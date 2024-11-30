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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уолсолл - Чарльтон
Уолсолл - Чарльтон: обзор матча 30 ноября 2024
Уолсолл
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 2 раунд
0 : 4
Завершен
Чарльтон
28'
М. Гудден
90+2'
T. Campbell
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Чарльтон
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
T. Campbell
Пас отдал
Т. Смолл
90'
+2
Замена
J. Laqeretabua
️️️️
K. Anderson
88'
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
К. Ковентри
Замена
Д. Холл
️️️️
C. Lakin
69'
Замена
D. Johnson
️️️️
Н. Лоу
69'
66'
Желтая карточка
Р. Эдмондс-Грин
63'
Замена
T. Campbell
️️️️
Л. Берри
63'
Замена
Т. Смолл
️️️️
М. Гудден
59'
Желтая карточка
Д. Хилтон
Желтая карточка
T. Allen
57'
51'
Желтая карточка
М. Гудден
Замена
Д. Мэтт
️️️️
А. Адома
46'
Замена
R. Stirk
️️️️
B. Comley
45'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Гудден
Замена
J. Earing
️️️️
J. Jellis
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
2
C. Barrett
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
3
Josh Edwards
ЦП
7
Terry Taylor
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
14
Gassan Ahadme
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Уолсолл
3
Evan Weir
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Чарльтон
37
Tommy Reid
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
38
Josh Laqeretabua
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
9
Daniel Kanu
ЦФ
1-4-5
1
6
МакЭнти
24
22
37
Адома
2
24
15
14
8
9
Лоу
3-1-4-2
13
Мэйнард-Брюэр
4
Эдмондс-Грин
15
Митчелл
5
6
Ковентри
7
8
Берри
17
3
24
Гудден
14
8
33
Холл
33
Холл
8
22
21
21
22
9
Лоу
39
39
9
Лоу
14
8
8
14
37
Адома
9
Мэтт
9
Мэтт
37
Адома
24
Гудден
11
Смолл
11
Смолл
24
Гудден
8
Берри
7
7
8
Берри
6
Ковентри
16
Кэмпбелл
16
Кэмпбелл
6
Ковентри
17
38
38
17
Остались в запасе
Уолсолл
Чарльтон
3
Evan Weir
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
37
Tommy Reid
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
9
Daniel Kanu
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
3
Evan Weir
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
37
Tommy Reid
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
9
Daniel Kanu
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Уолсолл - Чарльтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Чарльтон
- : -
05.12.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
1 : 0
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
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