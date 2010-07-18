Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виктор Мельник - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Виктор
    Отчество Владимирович
    Фамилия Мельник
    Команда Белшина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 августа 1980 (42 года)
    Рост 190
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2010 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:1 Волынь (Луцк)
    23.07.2010 Был в запасе Волынь (Луцк) 0:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    18.07.2010 1' -41' Днепр (Днепр) 2:0 Волынь (Луцк)
    • Читайте нас: 
    11