Виктор Мельник - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Мельник
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1980 (42 года)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Мельник
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1980 (42 года)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2010
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Волынь (Луцк)
|23.07.2010
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.07.2010
|1' -41'
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Волынь (Луцк)