Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2,50 млн

Никлас Штарк - статистика

Вердер
14 апреля 1995 (31)
#4 | Защитник
188 см
Германия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
3 : 2
19.09.2026
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1 : 1
12.09.2026
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
3 : 1
05.09.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вердер
13
0
0
4
2
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вердер
0 : 2
16.05.2026
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хоффенхайм
1 : 0
09.05.2026
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
1 : 3
02.05.2026
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
1 : 1
26.04.2026
Вердер
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кельн
3 : 1
12.04.2026
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
0 : 1
21.03.2026
Вердер
1' - 61'
60'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Унион
1 : 4
08.03.2026
Вердер
1' - 46'
16'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
2 : 0
28.02.2026
Хайденхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Санкт-Паули
2 : 1
22.02.2026
Вердер
1' - 90'
88'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер
0 : 3
14.02.2026
Бавария
1' - 46'
37'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
0 : 0
20.12.2025
Вердер
1' - 83'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0 : 4
14.12.2025
Штутгарт
57' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1 : 1
29.11.2025
Кельн
46' - 90'
75'
90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
23.11.2025
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 1
01.11.2025
Вердер
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
1 : 0
24.10.2025
Унион
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
3 : 3
30.08.2025
Байер
1' - 63'
45'
63'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
4 : 1
23.08.2025
Вердер
1' - 78'
58'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+