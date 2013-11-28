Шакил Култхерст - статистика
#41 | Нападающий
|Имя
|Шакил
|Фамилия
|Култхерст
|Команда
|Лейтон Ориент
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 1994 (28 лет)
|Имя
|Шакил
|Фамилия
|Култхерст
|Команда
|Лейтон Ориент
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2013
|77' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:1
|Анжи (Махачкала)
|28.11.2013
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|0:2
|Тоттенхэм (Лондон)