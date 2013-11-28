Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шакил Култхерст - статистика

    #41 | Нападающий
    Имя Шакил
    Фамилия Култхерст
    Команда Лейтон Ориент
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 ноября 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2013 77' -90' Тоттенхэм (Лондон) 4:1 Анжи (Махачкала)
    28.11.2013 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 0:2 Тоттенхэм (Лондон)
    • Читайте нас: 
    11