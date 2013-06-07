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    Ханс Паули Самуэльсен - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Ханс Паули
    Фамилия Самуэльсен
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 октября 1984 (38 лет)
    Рост 173
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.2013 Был в запасе Швеция 2:0 Фарерские острова
    07.06.2013 1' -90' Ирландия 3:0 Фарерские острова
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