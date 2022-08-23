Ярослав Мартынюк - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Мартынюк
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|81
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Мартынюк
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|9
|2
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:3
|Металлист 1925 (Харьков)
|26.11.2022
|57' -90'
|Динамо (Киев)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|13.11.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|28.10.2022
|1' -73'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Заря (Луганск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|30.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|9' 42'
|11.09.2022
|1' -72'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|03.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Ворскла (Полтава)
|17'
|23.08.2022
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)