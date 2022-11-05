Жорди Масип - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Жорди
|Фамилия
|Масип
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сабадель
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 января 1989 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Жорди
|Фамилия
|Масип
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сабадель
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 января 1989 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 78'
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|17
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -78'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|12.02.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|05.02.2023
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|29.01.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|21.01.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.01.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|07.01.2023
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|30.12.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|08.11.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.11.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|30.10.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.10.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.10.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|90'
|16.10.2022
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.10.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|01.10.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|90'
|16.09.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|28.08.2022
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:3
|Вильярреал (Вильярреал)