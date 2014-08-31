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    Илья Ищенко - статистика

    #96 | Вратарь
    Имя Илья
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Ищенко
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.09.2014 89' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    31.08.2014 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 2:4 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
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