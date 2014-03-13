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    Себастьян Эрнандес - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Себастьян
    Фамилия Эрнандес
    Состав Без клуба
    Родной город Медельин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 октября 1986 (36 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лудогорец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.03.2014 67' -90' Валенсия (Валенсия) 1:0 Лудогорец (Разград)
    13.03.2014 Был в запасе Лудогорец (Разград) 0:3 Валенсия (Валенсия)
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