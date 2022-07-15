Владимир Хващинский - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Хващинский
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 1990 (32 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Хващинский
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|21
|21
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|06.11.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|68' 90'
|23.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|65'
|18.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|29' 38' 43' 53'
|08.10.2022
|1' -45'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|10'
|02.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|84'
|18.09.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|72'
|02.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|11' 55'
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|4'
|15.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|9'
|09.07.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|26.06.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|40' 77'
|19.06.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:2
|Минск (Минск)
|16'
|20.05.2022
|1' -85'
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|14.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|11'
|08.05.2022
|1' -85'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|32' 53'
|01.05.2022
|1' -75'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|23.04.2022
|1' -82'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|21'
|15.04.2022
|1' -69'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|59'
|03.04.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Минск (Минск)
|18.03.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)