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    Родольф Остин - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Родольф
    Фамилия Остин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 1985 (37 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эсбьерг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' Эсбьерг (Эсбьерг) 0:0 Шахтер (Солигорск)
    25.07.2019 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:0 Эсбьерг (Эсбьерг)
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