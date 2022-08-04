Рок Кронаветер - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Рок
|Фамилия
|Кронаветер
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марибор
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Рок
|Фамилия
|Кронаветер
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марибор
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марибор
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -46'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|04.08.2022
|65' -90'
|Марибор (Марибор)
|0:2
|ХИК (Хельсинки)