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    Рок Кронаветер - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Рок
    Фамилия Кронаветер
    Команда Марибор
    Состав Основной
    Родной город Марибор
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марибор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -46' ХИК (Хельсинки) 1:0 Марибор (Марибор)
    04.08.2022 65' -90' Марибор (Марибор) 0:2 ХИК (Хельсинки)
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