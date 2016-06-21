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Вячеслав Шевчук
Статистика
Вячеслав Шевчук - статистика
Завершил карьеру
13 мая 1979 (47)
#13 | Защитник
184 см | 79 кг
Украина
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Трансферы
Статистика по турнирам
Чемпионат Европы 2016
Лига чемпионов 2015/2016
Украина. Кубок 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Объединенный Суперкубок 2014
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Суперкубок Украины 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Украина. Кубок 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Суперкубок Украины 2013
Товарищеские матчи 2013
Турнир четырех 2013
Украина. Кубок 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Украина. Кубок 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Copa del Sol 2011
Кубок Дубая 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Суперкубок 2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок Первого Канала 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Кубок Украины 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Украина
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Европы, 3 тур
Украина
0 : 1
21.06.2016
Польша
Был в запасе
Чемпионат Европы, 2 тур
Украина
0 : 2
16.06.2016
Северная Ирландия
1' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Германия
2 : 0
12.06.2016
Украина
1' - 90'
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