Статистика по турнирам

Чемпионат Европы 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Украина. Кубок 2015/2016 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Украины 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Украина. Кубок 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Украины 2013 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Украина. Кубок 2013/2014 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Украина. Кубок 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Copa del Sol 2011 Кубок Дубая 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Украина. Датагруп Кубок 2011/2012 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Украина. Суперкубок 2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Датагруп Кубок Украины 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Сборные. Международный турнир. Кипр 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Чемпионат Украины 2009/2010 Кубок Первого Канала 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Кубок Украины 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Украины 2008/2009 Чемпионат Украины 2007/2008