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    Вячеслав Шевчук - статистика

    Защитник
    Имя Вячеслав
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Шевчук
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 мая 1979 (43 года)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Украина 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.06.2016 Был в запасе Украина 0:1 Польша
    16.06.2016 1' -90' Украина 0:2 Северная Ирландия
    12.06.2016 1' -90' Германия 2:0 Украина
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