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    Мариуш Левандовски - статистика

    Защитник
    Имя Мариуш
    Фамилия Левандовски
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 мая 1979 (43 года)
    Рост 185
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Польша 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 1' -46' Англия 2:0 Польша
    11.10.2013 1' -76' Украина 1:0 Польша
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