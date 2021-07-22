Марцин Кебула - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Марцин
|Фамилия
|Кебула
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Марцин
|Фамилия
|Кебула
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -77'
|Гент (Гент)
|3:0
|Ракув (Ченстохова)
|19.08.2021
|1' -75'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Гент (Гент)
|12.08.2021
|1' -97'
|Рубин (Казань)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|05.08.2021
|1' -82'
|Ракув (Ченстохова)
|0:0
|Рубин (Казань)
|29.07.2021
|1' -101'
|Ракув (Ченстохова)
|0:0
(4:3)п
|Судува (Мариямполе)
|22.07.2021
|1' -79'
|Судува (Мариямполе)
|0:0
|Ракув (Ченстохова)