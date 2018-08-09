Нино Галович - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Нино
|Фамилия
|Галович
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Нино
|Фамилия
|Галович
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|8:1
|Динамо (Минск)
|09.08.2018
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|4:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|40'