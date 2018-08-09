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    Нино Галович - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Нино
    Фамилия Галович
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 июня 1992 (30 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2018 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 8:1 Динамо (Минск)
    09.08.2018 1' -90' Динамо (Минск) 4:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    40'
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