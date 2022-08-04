Густав Викхейм - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Густав
|Фамилия
|Викхейм
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Драммен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Густав
|Фамилия
|Викхейм
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Драммен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Лех
|2:0
|Юргорден
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|11
|3
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -90'
|Лех (Познань)
|2:0
|Юргорден (Стокгольм)
|03.11.2022
|1' -80'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|27.10.2022
|1' -73'
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|44'
|13.10.2022
|1' -62'
|Юргорден (Стокгольм)
|4:2
|Гент (Гент)
|42' 46' 21'
|06.10.2022
|71' -90'
|Гент (Гент)
|0:1
|Юргорден (Стокгольм)
|08.09.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:0
|Юргорден (Стокгольм)
|23.08.2022
|1' -84'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|69'
|17.08.2022
|60' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|65'
|11.08.2022
|62' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:1
|Сепси (Сфынту-Георге)
|04.08.2022
|60' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|1:3
|Юргорден (Стокгольм)
|28.07.2022
|74' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|2:0
|Риека (Риека)