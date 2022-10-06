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    Бреде Матиас Мое - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Бреде Матиас
    Фамилия Мое
    Команда Буде-Глимт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 декабря 1991 (31 год)
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 90' Лех 1:0 Буде-Глимт Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 90' Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буде-Глимт 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    27.10.2022 1' -82' Цюрих (Цюрих) 2:1 Буде-Глимт (Буде)
    13.10.2022 89' -90' Буде-Глимт (Буде) 0:1 Арсенал (Лондон)
    06.10.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:0 Буде-Глимт (Буде)
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