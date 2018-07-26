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    Нивалдо - статистика

    #6 | Нападающий
    Имя Нивалдо
    Фамилия Родригес
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июня 1988 (34 года)
    Рост 188
    Вес 76
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-Брест 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2018 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:0 Аполлон (Лимассол)
    09.08.2018 1' -90' Аполлон (Лимассол) 4:0 Динамо-Брест (Брест)
    02.08.2018 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 Динамо-Брест (Брест)
    26.07.2018 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 4:3 Атромитос (Перистери)
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