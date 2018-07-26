Нивалдо - статистика
#6 | Нападающий
|Имя
|Нивалдо
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Вес
|76
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Нивалдо
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:0
|Аполлон (Лимассол)
|09.08.2018
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|4:0
|Динамо-Брест (Брест)
|02.08.2018
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Динамо-Брест (Брест)
|26.07.2018
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|4:3
|Атромитос (Перистери)