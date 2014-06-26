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Фатау Дауда
Статистика
Фатау Дауда - статистика
Завершил карьеру
6 апреля 1985 (41)
#16 | Вратарь
Гана
Статистика
Статистика по турнирам
Чемпионат мира 2014
Кубок Африканских Наций 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гана
2
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 3 тур
Португалия
2 : 1
26.06.2014
Гана
1' - 90'
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 2
21.06.2014
Гана
1' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 2
17.06.2014
США
Был в запасе
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