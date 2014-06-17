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    Фатау Дауда - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Фатау
    Фамилия Дауда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 апреля 1985 (37 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гана 2 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2014 1' -90' Португалия 2:1 Гана
    21.06.2014 1' -90' Германия 2:2 Гана
    17.06.2014 Был в запасе Гана 1:2 США
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