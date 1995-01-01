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    Георгий Деметрадзе - новости

    Нападающий
    Имя Георгий
    Фамилия Деметрадзе
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 сентября 1976 (47 лет)
    Рост 170
    Вес 69
    Россия
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