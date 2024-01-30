Деметрадзе высказался о конфликте России и Украины

Экс-нападающий сборной Грузии Георгий Деметрадзе прокомментировал ситуацию между Россией и Украиной.
– Вам и Россия, и Украина одинаково небезразличны. Есть надежда, что всe это скоро кончится?
– Мне тоже очень больно об этом говорить. Я далeк от политики, но не должно такого происходить между славянскими народами – это же нонсенс! Дай бог, чтобы мир был.
- Деметрадзе в России играл за «Аланию» и «Локомотив».
- На Украине он выступал за донецкий «Металлург», а также киевские «Динамо» и «Арсенал».