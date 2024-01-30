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    Деметрадзе высказался о конфликте России и Украины

    Экс-нападающий сборной Грузии Георгий Деметрадзе прокомментировал ситуацию между Россией и Украиной.

    – Вам и Россия, и Украина одинаково небезразличны. Есть надежда, что всe это скоро кончится?

    – Мне тоже очень больно об этом говорить. Я далeк от политики, но не должно такого происходить между славянскими народами – это же нонсенс! Дай бог, чтобы мир был.

    • Деметрадзе в России играл за «Аланию» и «Локомотив».
    • На Украине он выступал за донецкий «Металлург», а также киевские «Динамо» и «Арсенал».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    BoevStas1
    1706619446
    Хороший игрок был.За Аланию клааснно играл.
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    alefreddy
    1706619772
    правильные слова
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