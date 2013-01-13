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    Эдер Виларчао - статистика

    Полузащитник
    Имя Эдер
    Фамилия Виларчао
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 февраля 1990 (33 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    13.01.2013 57' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Леванте (Валенсия)
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