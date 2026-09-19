Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Чемпионшип
Команды
Мидлсбро
Сэм Бирам
Статистика
€ 400 тыс
Сэм Бирам - статистика
Мидлсбро
16 сентября 1993 (33)
#3 | Защитник
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
19.09.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Мидлсбро
2 : 2
15.09.2026
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Кристал Пэлас
3 : 0
08.09.2026
Мидлсбро
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
02.09.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Премьер-лига 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Кубок Лиги 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидлсбро
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Кристал Пэлас
3 : 0
08.09.2026
Мидлсбро
1' - 46'
Главные новости
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
21:47
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
21:41
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
5
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
4
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
19
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+