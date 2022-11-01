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Англия. Чемпионшип
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Мидлсбро
Джон МакЛафлин
Статистика
€ 50 тыс
Джон МакЛафлин - статистика
Мидлсбро
9 сентября 1987 (39), Эдинбург
#33 | Вратарь
188 см | 82 кг
Шотландия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2022/2023
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Шотландия. Плей-офф 2017/2018
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рейнджерс
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Рейнджерс
1 : 3
01.11.2022
Аякс
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Наполи
3 : 0
26.10.2022
Рейнджерс
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Рейнджерс
1 : 7
12.10.2022
Ливерпуль
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Ливерпуль
2 : 0
04.10.2022
Рейнджерс
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Аякс
4 : 0
07.09.2022
Рейнджерс
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
ПСВ
0 : 1
24.08.2022
Рейнджерс
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Рейнджерс
2 : 2
16.08.2022
ПСВ
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Рейнджерс
3 : 0
09.08.2022
Юнион СЖ
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Юнион СЖ
2 : 0
02.08.2022
Рейнджерс
1' - 90'
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