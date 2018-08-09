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    Урош Николич - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Урош
    Фамилия Николич
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 2 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2018 1' -79' Динамо (Минск) 4:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    12' 66' 40'
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