Урош Николич - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Урош
|Фамилия
|Николич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Урош
|Фамилия
|Николич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2018
|1' -79'
|Динамо (Минск)
|4:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|12' 66' 40'