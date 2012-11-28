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    Альваро Пенья - статистика

    #40 | Полузащитник
    Имя Альваро
    Фамилия Пенья
    Команда Луго
    Состав Основной
    Родной город Бильбао
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 октября 1991 (31 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 46' -90' Атлетик (Бильбао) 0:0 Спарта (Прага)
    28.11.2012 1' -85' Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    67'
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