Альваро Пенья - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Пенья
|Команда
|Луго
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бильбао
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Пенья
|Команда
|Луго
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бильбао
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|46' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Спарта (Прага)
|28.11.2012
|1' -85'
|Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|67'