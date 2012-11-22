Тобиас Штеффен - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Штеффен
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лир
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Штеффен
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лир
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Байер
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -75'
|Байер (Леверкузен)
|1:0
|Русенборг (Тронхейм)
|22.11.2012
|1' -46'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Байер (Леверкузен)