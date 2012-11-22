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    Тобиас Штеффен - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Тобиас
    Фамилия Штеффен
    Команда Фортуна
    Состав Основной
    Родной город Лир
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июня 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Байер 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 1' -75' Байер (Леверкузен) 1:0 Русенборг (Тронхейм)
    22.11.2012 1' -46' Металлист (Харьков) 2:0 Байер (Леверкузен)
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