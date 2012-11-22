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    Андреа Бандини - статистика

    #48 | Защитник
    Имя Андреа
    Фамилия Бандини
    Команда Болонья
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 63' -90' Интер (Милан) 2:2 Нефтчи (Баку)
    22.11.2012 Был в запасе Рубин (Казань) 3:0 Интер (Милан)
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