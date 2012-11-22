Андреа Бандини - статистика
#48 | Защитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Бандини
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Бандини
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|63' -90'
|Интер (Милан)
|2:2
|Нефтчи (Баку)
|22.11.2012
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|3:0
|Интер (Милан)