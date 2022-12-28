Брэндон - статистика
#71 | Нападающий
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Льямас
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 1995 (28 лет)
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Льямас
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 1995 (28 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|ПАОК
|6:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|28'
|25.02.2023
|1' - 90'
|ПАС
|0:0
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК
|2:0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|68' - 90'
|Астерас
|2:2
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 22 тур
|82'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|17
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|6:0
|Ионикос (Никея)
|28'
|25.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|13.02.2023
|68' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|82'
|05.02.2023
|72' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|22.01.2023
|82' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|14.01.2023
|65' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|07.01.2023
|70' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|04.01.2023
|76' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|28.12.2022
|76' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|83'
|22.12.2022
|87' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|13.11.2022
|73' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|71' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|05.11.2022
|79' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|18.09.2022
|72' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|82'
|12.09.2022
|63' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|04.09.2022
|1' -63'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|28.08.2022
|1' -63'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)