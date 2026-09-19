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Брэндон
Статистика
€ 1 млн
Брэндон - статистика
Аполлон
4 февраля 1995 (31)
#23 | Нападающий
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Аполлон
2 : 2
19.09.2026
АПОЭЛ
1' - 69'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Омония
0 : 0
12.09.2026
Аполлон
1' - 89'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Греция. Суперлига 2024/2025
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Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Сегунда 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аполлон
4
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Аполлон
2 : 4
11.08.2026
Бранн
1' - 74'
Лига конференций, 3 раунд
Бранн
0 : 1
05.08.2026
Аполлон
1' - 85'
Лига конференций, 2 раунд
Аполлон
3 : 0
28.07.2026
Дила
1' - 56'
22'
Лига конференций, 2 раунд
Дила
0 : 4
23.07.2026
Аполлон
1' - 87'
14'
28'
50'
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