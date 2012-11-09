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    Доминик Видра - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Доминик
    Фамилия Видра
    Команда Ракув
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 марта 1994 (28 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 1' -46' Рапид (Вена) 1:0 Металлист (Харьков)
    22.11.2012 83' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:2 Рапид (Вена)
    09.11.2012 1' -90' Байер (Леверкузен) 3:0 Рапид (Вена)
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