Доминик Видра - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Видра
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Видра
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -46'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|22.11.2012
|83' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Рапид (Вена)
|09.11.2012
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|3:0
|Рапид (Вена)