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Рунар Мар Сигурйонссон
Статистика
Рунар Мар Сигурйонссон - статистика
Завершил карьеру
30 ноября 1989 (36)
#16 | Полузащитник
178 см
Исландия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2023/2024
Лига Европы 2021/2022
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Швейцария. Суперлига 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Швейцария. Суперлига 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЧФР Клуж
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
26.08.2021
Црвена Звезда
1' - 90'
41'
Лига Европы, 4 раунд
Црвена Звезда
4 : 0
17.08.2021
ЧФР Клуж
1' - 90'
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