Статистика по турнирам

Румыния. Лига I 2023/2024 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Казахстан. Премьер-лига 2020 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Швейцария. Суперлига 2018/2019 Швейцария. Суперлига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Швейцария. Суперлига 2016/2017