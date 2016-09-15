Милан Нитриански - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Нитриански
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Нитриански
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2016
|17' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Слован (Либерец)
|15.09.2016
|86' -90'
|Карабах (Агдам)
|2:2
|Слован (Либерец)