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    Милан Нитриански - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Милан
    Фамилия Нитриански
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 декабря 1990 (32 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2016 17' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Слован (Либерец)
    15.09.2016 86' -90' Карабах (Агдам) 2:2 Слован (Либерец)
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